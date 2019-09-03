СМИ сообщили о гибели пилотов разбившегося на Кавказе военного самолета. Спасатели пока не закончили поиски

Журналисты говорят о гибели летчиков разбившегося в Ставропольском крае Су-25, хотя спасатели заверяют, что операция по их поиску продолжается.

«Пилоты учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, по предварительным данным, погибли», – об этом 3 сентября сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на telegram-каналы.

В Министерстве обороны ранее рассказали о том, что пилоты катапультировались, а теперь их ищут спасатели. При этом в результате ЧП во время учебных маневров самолет оказался полностью разрушенным, так как он взорвался после столкновения с землей.

Спасатели, как стало известно ТАСС, не обнаружили пилотов в кабине штурмовика, поэтому их поиски продолжаются.