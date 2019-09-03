НАТО проводит масштабные учения на Балтике. Поводом для маневров стало «наращивание военного потенциала» России

Почти 3 тысячи военнослужащих из 18 стран Североатлантического альянса примут участие в маневрах, названных «Северные берега».

«Северные берега – это регулярные учения [НАТО], которые проводятся в Балтийском море с 2007 года. Каждый год они организуются в разных странах Балтии», – сообщается 3 сентября в заявлении на сайте альянса.

В этом году маневры пройдут в районе Датских проливов и на юго-западе Балтики. Продлятся они до 19 сентября. Всего в них будут задействованы около трех тысяч военнослужащих и 40 кораблей. Среди участников будут США, Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и другие страны.

Главной причиной для масштабных учений названа ситуация с безопасностью в регионе, которая якобы ухудшилась после присоединения Крыма к России и постоянного «наращивания военного потенциала» РФ.