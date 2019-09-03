Финляндия названа лучшей страной в мире для экотуризма

Путешествовать на природе лучше всего в Финляндии. К такому выводу пришло издание Lonely Planet, составившее рейтинг государств, которые больше всего в мире подходят для экотуризма, сообщает 3 сентября Yle.

Среди более чем ста стран Финляндия стала лучшей по следующим параметрам: экологическая устойчивость, уникальность, разнообразие видов дикой природы, живописность пейзажей, а также эффективность мер по защите природы. Позицию лидера также подкрепил тот факт, что более 73% территории страны покрыто лесами.

В Топ-10 также вошли Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения. В прошлом году первое место было у США, а Финляндия была в списке лишь 31-я.

Рейтинг был составлен на основании международного Индекса популярности путешествий в мир дикой природы.