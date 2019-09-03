«Русский экзархат» в Европе отказался от подчинения Фанару и смотрит в сторону Москвы

«Русский экзархат» в Европе – а это 65 приходов, преимущественно во Франции, – намерен принять решение о воссоединении с Московским патриархатом. Выйти из-под управления Константинополя архиепископия намерена после того, как ее главу, владыку Иоанна (Реннето), Фанар исключил из своей иерархии.

О решении ускорить вопрос с каноническим статусом говорится в коммюнике, опубликованном 3 сентября на сайте «русского экзархата». В тексте сказано: архиепископ Иоанн получил от патриарха Варфоломея отпускную грамоту, которую не просил. Решение Фанара не повлияет на планы провести 7 сентября общее собрание экзархата, где будет принято решение о каноническом статусе этой церковной структуры. Но если раньше зарубежные приходы рассматривали два пути – остаться в составе Константинопольской церкви или присоединиться к РПЦ, то теперь первый вариант невозможен.

«Таким образом, генеральной ассамблее от 7 сентября останется принимать решение непосредственно о "проекте присоединения к Московскому патриархату", который разрабатывался в течение шести месяцев совместной комиссией», – говорится в тексте коммюнике.

Решение распустить «русский экзархат» в Стамбуле приняли осенью 2018 года, духовенству и верующим предложили перейти в подчинение местных греческих архиереев. Архиепископия не согласилась с этим решением и начала подумывать о воссоединении с Московским патриархатом. Три недели назад Москва официально такое предложение сделала, пообещав сохранить устав и традиции зарубежной церкви. В ответ на это Фанар заявил, что глава экзархата в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) «освобожден от заботы о приходах русской традиции» и больше не является иерархом Константинопольской церкви.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была создана в Париже в 1931 году, объединив эмигрантов из России первой волны. Экзархат подчинялся в основном Константинополю, хотя в 60-е годы на несколько лет получал «вольную». На сегодняшний день эта религиозная структура имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов. Богослужения сегодня совершаются уже не только на церковнославянском, но и на национальных языках.