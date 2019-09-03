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03.09.2019 17:04
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Эксперты ГК «ПСК» рассказали, в чём выигрывает инвестор в апартаменты при заключении договора с УК

У инвесторов, которые не планируют проживать в апартаментах, есть два способа сдавать их в аренду: самостоятельно и с помощью управляющей компании. В отделе продаж ГК «ПСК» собрали самые популярные вопросы от будущих инвесторов апарт-комплексов Like и START и ответили на них.

Эксперты ГК «ПСК» рассказали, в чём выигрывает инвестор в апартаменты при заключении договора с УК

pixabay.com

Что именно делает управляющая компания?

УК эксплуатирует апарт-комплекс и снимает с собственников заботы по поиску арендаторов. Поиск постоянных жильцов (если владельцы номера предпочитают сдавать его в долгосрочную аренду) или кратковременных гостей (если апартамент сдаётся посуточно) требует времени и определенных усилий. Цель управляющей компании — обеспечить постоянную и равномерную заполняемость апартамента, поскольку от этого зависит доход инвесторов и, соответственно, размер агентского вознаграждения, которое получит управляющая компания. Также УК обеспечивает сервис апартаментов, которые находятся в её управлении: от уборки до оперативного ремонта.

УК заключает с собственниками агентский договор. Обязательным условием является комплектация апартаментов мебелью, бытовой техникой, текстилем и посудой, выполненной по гостиничным стандартам. Такую комплектацию («пакет арендатора») обеспечивает управляющая компания, а оплачивает владелец апартамента. Приобретение пакета арендатора оформляется отдельным договором купли-продажи.

Как УК ищет арендаторов?

При работе с долгосрочными арендаторами управляющая компания предпочитает прямое бронирование. УК использует для этого собственный сайт-агрегатор, оптимизированный на работу с объектами, где много собственников. Звонки и заявки поступают в УК, и далее с арендаторами работают менеджеры: показывают апартаменты и рассказывают об условиях. Для сдачи на короткий срок используются мировые системы бронирования и сервисы по размещению объявлений.

Также у крупных управляющих компаний есть партнёрские соглашения с туроператорами, которые занимаются въездным туризмом, организаторами деловых мероприятий, программ стажировок и обучения, а также компаниями, снимающими жильё для своих сотрудников. Таким образом обеспечивается круглогодичное наполнение апарт-отеля гостями, прибывшими как на короткий, так и на долгий – от 30 дней.

Кроме этого, управляющая компания берёт на себя регистрацию для иногородних по месту пребывания. Учитывая, что собственники жилой недвижимости далеко не всегда готовы предоставить такую услугу, выбор арендаторов в пользу апартаментов в управлении зачастую предопределен этим фактором.

Кто общается с арендаторами, если у них возникают вопросы и пожелания?

Выполнение пожеланий жильцов, уборку апартаментов, смену и стирку белья и в случае необходимости ремонт, также как организацию круглосуточной охраны и службы ресепшн (размещение, регистрация гостей, выдача ключей, услуги мини-офиса) управляющая компания берёт на себя. Услуги входят в перечень обязательств, которые УК выполняет согласно договору. Она же проверяет укомплектованность номера всем необходимым перед каждым новым заселением.

Сэкономит ли мне управляющая компания время?

Для собственника доверительное управление означает лишь необходимость подписать договор с УК. Дальнейшее получение дохода не связано с необходимостью присутствовать при заключении соглашений с арендаторами, размещении и выезде гостей из номера.

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Какую комиссию берет УК?

Говорить о средней цифре по рынку трудно, у некоторых управляющих компаний она доходит до 30% от доходов собственника. На наш взгляд, справедливый размер агентского вознаграждения составляет 15% от стоимости аренды. Но по-настоящему важен не размер вознаграждения, который берёт УК, а величина дохода, которую она обеспечивает.

Как заключить договор?

Для этого нужно обратиться в управляющую компанию. В апарт-комплексах Like и START это компания «МТЛ. Управление недвижимостью».

Какие именно апартаменты приносят наибольший доход?

Жизнь показывает, что на каждый номер находится свой арендатор. Двухкомнатные ожидаемо предпочитают семьи с детьми, поэтому программы доходности распространяются и на такие апартаменты. Юниты класса «комфорт» с одной спальней пользуются спросом у тех, кто снимает апартаменты на долгий срок, в них иногда живут годами. Студии в этом смысле самые универсальные: их легко заполнить постояльцами и на короткое, и на длительное время, их предпочитают студенты и путешествующая молодёжь. К тому же, за счёт небольшой площади студии инвестор получает относительно низкую цену входа.

Более подробная информация об апартаментах в комплексах START и Like, условиях приобретения и программах доходности предоставляется по телефону 640-38-38 и в офисах продаж.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

Апарт-комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

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