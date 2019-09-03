«Особая химия, особая легкость». Индийский премьер рассказал об отношениях с Путиным

Перед переговорами с Владимиром Путиным индийский премьер Нарендра Моди похвалил российского президента за интересные беседы.

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость», – поделился 3 сентября впечатлениями от общения с Владимиром Путиным премьер Индии Нарендра Моди.

По его словам, самым большим достижением между двумя странами станет «особое доверие». Моди вспомнил, что впервые увидел Путина в 2001 году, когда посещал Москву еще в должности министра штата Гуджарат. «Он отнесся ко мне по-дружески, как к своему. В результате двери дружбы были открыты», – отметил политик.

Моди указывает, что с российским коллегой он может обсудить не только политику и мировые проблемы, но и увлечения. Он заверил, что беседы с Путиным – всегда очень познавательные.

Напомним, что премьер-министр Индии принимает участие в Восточном экономическом форуме – 2019. 4 сентября запланированы двухсторонние переговоры Путина и Моди. Планируется, что в рамках форума будут подписаны около 15 контрактов между Индией и РФ.