Самолёты в Шереметьево зацепились крыльями на земле

В московском аэропорту Шереметьево днём 3 сентября столкнулись самолеты авиакомпаний Royal Flight и «Аэрофлот». Информацию о происшествии «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе аэропорта, не раскрывая его подробностей.

Борта зацепились крыльями, о пострадавших не сообщается. Как пишет Telegram-канал Life Shot, с самолёта «Аэрофлота», который направлялся в Пекин, эвакуировали пассажиров, его осматривает техслужба. В расписании Шереметьево вылет с 15.35 перенесён на 18.00. Второй самолет, по пока не подтвержденным данным, буксировали на стоянку.

«Фонтанка» отправила официальный запрос в пресс-службу Шереметьево.