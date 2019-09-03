Заполярного Хатико увезут в Петербург. Его хозяина родные хватились лишь спустя месяц после пропажи

Житель Петербурга Михаил Холостов отправился в поход по берегам Белого моря в одиночестве, найти его тело удалось благодаря собаке и оставленной на парковке машине. Иномарка простояла там месяц, пока знакомые пенсионера не занялись его поисками.

Как рассказали «Фонтанке» в Следственном комитете Мурманской области, ведомству удалось выйти на связь с сыном погибшего, он живет в другом регионе и с отцом общался нечасто. Что касается собаки, которая все это время сторожила тело хозяина, ретривера Филю заберут друзья Холостова. Пес был сильно истощен, но вскоре должен оправиться.

Друзья Холостова рассказали «Фонтанке», что он любил путешествовать один. Поисковики в регионе, когда в конце августа им поступила заявка, уточнили, что связи с ним друзья ждали в середине последнего месяца лета. Тело 66-летнего петербуржца нашли в 3,5 км от места, где он оставил свою «Хонду». На вишневый автомобиль обратили внимание сотрудники горнодобывающего комбината, на парковке которого стояла машина, когда пошла информация о пропавшем в регионе жителе Петербурга.

По информации «Фонтанки», Холостов жил в Петербурге один, активным поведением в соцсетях пенсионер не отличался. Петербуржец работал в компании, которая производит GPS-датчики.

В поход на Ловозеро турист отправился 27 июля, тело было найдено 2 сентября. Найденные рядом с ним вещи, еда и палатка оказались нетронутыми. Следственный комитет на данный момент не увидел следов насильственной смерти.