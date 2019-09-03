В Петербурге открыли рабочее движение по новому путепроводу на Белоостровском шоссе

Чиновники и строители открыли движение по путепроводу на 28 км железнодорожной ветки Санкт-Петербург – Бусловская.

Новый путепровод — часть комплексного инвестпроекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги». С помощью него грузовое движение планируется постепенно вывести на линию Выборг – Каменногорск – Лосево – Сосново – Ручьи и освободить линию Петербург – Выборг для поезда «Аллегро», который ходит по ней с 2010 года.

Строительство путепровода находится в высокой степени готовности. После открытия автомобильного движения по новому путепроводу будет выполнено документальное оформление ввода объекта в эксплуатацию. Демонтаж существующего железнодорожного переезда планируется в сентябре.