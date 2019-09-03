Александр Медведев: Первая задача «Зенита» в Лиге чемпионов – выход из группы

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о задачах команды на групповой этап Лиги чемпионов.

«На этом этапе задача – выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже. У нас очень ровная группа: «Лейпциг» начал чемпионат Германии с трех побед, «Лион» тоже обладает сильными исполнителями, ну а про «Бенфику» я и говорить не буду — это наш старый соперник. В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде – надо брать очки!» – цитирует Медведева ТАСС.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не очень доволен результатами жеребьевки. Напомним, петербуржцы попали в группу G. За выход в плей-офф петербуржцы поспорят с «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «РБ Лейпциг» (Германия).

Расписание «Зенита» в Лиге чемпионов:

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17 сентября «Лион» – «Зенит»;

2 октября «Зенит» – «Бенфика»;

23 октября «Лейпциг» – «Зенит»;

5 ноября «Зенит» – «Лейпциг»;

27 ноября «Зенит» – «Лион»;

10 декабря «Бенфика» – «Зенит».