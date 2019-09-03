В Петербурге открыли новую развязку ЗСД почти за миллиард

Строители и чиновники открыли развязку Западного скоростного диаметра с Новым шоссе - первый из трех запланированных ранее узлов. Первой по ней проехала колонна строительной техники.

Развязка у Белоострова поможет быстрее попасть на Приморское шоссе и далее в Курортный район. Жители Сертолово, посёлков Песочный и Левашово получили возможность удобного выезда на ЗСД, что по сравнению с загруженным выездом через Выборгское шоссе сократит путь в центр на 30 минут. Для тех жителей, которые уже сейчас используют ЗСД, протяжённость поездки сократится на 12 км.

Развязка также позволит снять нагрузку с Выборгского шоссе в местах пересечения с Горским шоссе, Приозерским шоссе и Песочным шоссе. На ЗСД ожидают дополнительно 10 тысяч машин благодаря новой развязке.

Как писала «Фонтанка», строительство велось не в рамках допсоглашения с концессионером, а за счет увеличения уставного капитала заказчика — принадлежащего городу АО «ЗСД». Работы проводило «Возрождение». Стоимость составляет 967,8 млн рублей.

Это одна из трёх перспективных развязок, строительство которых обсуждалось в последние годы. Развязка на Шуваловском проспекте предположительно появится в 2021 году, точные сроки строительства на Шкиперском протоке пока неизвестны.