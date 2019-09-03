Уголовное дело за блог. Студента ВШЭ Егора Жукова помимо участия в беспорядках обвинили в призывах к экстремизму

Следственный комитет посмотрел видеоблог фигуранта дела о «массовых беспорядках», и возбудил еще одно. Но предлагает суду отпустить Жукова из СИЗО под домашний арест.

О том, что претензии следственных органов к будущему политологу изменились, 3 сентября сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале. Ссылаясь на адвоката студента Леонида Соловьева, он говорит, что новое дело возбуждено по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.

По версии следствия, не позднее 11 октября 2017 года Жуков, «испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям ...решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

Для того молодой человек завел на платформе YouTube «Блог Жукова» и выложил видеозаписи «Митинг 7 октября или как сливают протест», «Мирная революция возможна (доказательства)», «Митинги. Что дальше», «Бойкот выборов — это лишь начало».

Эксперты СК и нашли в монологах о политике призывы к экстремистской деятельности, уверяет адвокат.

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Следственный комитет ранее ходатайствовал об изменении меры пресечения для двух обвиняемых по делу о «массовых беспорядках». Помимо Егора Жукова, смягчение может коснуться Сергея Фомина.

Всего после несогласованной властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля в Москве обвинения в «массовых беспорядках» предъявили тринадцати активистам: помимо Фомина и Жукова , по делу проходят Алексей Миняйло, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Евгений Коваленко, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец и Дмитрий Васильев. Всего, по данным «ОВД-Инфо», на ней задержали более 1300 человек.