Автомобилисты решили, что тротуар на Кропоткина слишком широк для пешеходов

Тротуар на одной из улочек в Петроградском районе Петербурга водители автомобилей превратили в стихийную парковку. Довольствоваться лишь половиной отведенного пешеходам пространства готовы не все.

Напротив дома 11 по улице Кропоткина автомобили паркуются прямо на тротуаре, пишет читатель «Фонтанки» Анатолий. Днем 3 сентября проход для пешеходов сузили сразу три машины. Причем грешат этим вполне рядовые петербуржцы: бежевая KIA Picanto, к примеру, по данным «Фонтанки», не примечательна ничем, кроме череды мелких штрафов своей владелицы.

«Вызвал ГИБДД – никто так и не приехал. Пишу вам, может, хоть через СМИ удастся обратить внимание на эту наглость», – жалуется читатель.

Отметим, что улица Кропоткина, и без того не самая широкая, обычно с двух сторон заставлена припаркованными машинами. Видимо, некоторым водителям на дороге места не хватило, и они решили, что тротуар в несколько метров широковат для пешеходов, так что они могут и поделиться.