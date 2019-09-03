Украинские депутаты подрались в ресторане

Депутаты действующего и предыдущего созывов Верховной рады кулаками выясняли отношения в одном из увеселительных заведений украинской столицы.

«Между нардепом 8-го созыва из фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва от фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку. На место вызвали полицию», – сообщает 3 сентября издание УНН со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Депутаты не стали давать объяснения полиции. Алексеев после потасовки вынужден был обратиться в больницу с переломом ребра и многочисленными ушибами. О повреждениях Богдана не сообщается.

Полиция Украины рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по статье «хулиганство».

Напомним, что это не первый раз, когда украинские народные избранники прибегают к физической силе для объяснения своей позиции. Так, в 2015 году 30 человек приняли участие в потасовке возле президиума в сессионном зале Верховной рады. В 2016 году депутаты Радикальной партии устроили драку с другими парламентариями.