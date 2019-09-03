Итоги августа 2019 года от команды ARKAN

Компания ARKAN

В августе 70% попыток угона были совершены в Санкт-Петербурге. Автомобили брендов TOYOTA (6) и Land Rover (2) по-прежнему занимают лидирующие позиции. Вместе с ними в ТОП-3 вошел корейский бренд Kia (1).

80% случаев, по-прежнему, фиксируются в вечернее и ночное время суток. Угонщики применяют технические средства сканирования штатной сигнализации, радиоретрансляторы сигнала и глушения GSM-сети. Команда ARKAN способна предотвратить подобные угоны благодаря собственному неглушимому радиоканалу. Надежно работают не только противоугонные системы ARKAN, но и «маяки» (постугонные закладки). Благодаря профессиональному монтажу, угонщики не могут их обнаружить, и автомобиль удается отследить и вернуть владельцу.

Так случилось и 14 августа. Установленный на Toyota Land Cruiser поисковый маяк вышел на связь спустя длительное время после угона. Долгое время преступники глушили систему, однако обнаружить надежно спрятанное оборудование ARKAN им так и не удалось. Специалисты Мониторингового центра зафиксировали сигнал, машина отображалась в городе Худжанд республики Таджикистан. Благодаря эффективному взаимодействию с милицией города Душанбе, машина вскоре была найдена. Преступники уничтожили VIN номера, но это не помешало специалистам идентифицировать автомобиль. Сейчас Toyota находится на парковке ГАИ, следственные действия продолжаются.