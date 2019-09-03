Гниль, копоть и выбитые стекла. Миллиардера Берсона вновь оштрафовали на 30 тысяч за разваливающийся особняк Черкасского

Летняя экспертиза специалистов комитета по охране памятников (КГИОП) администрации Петербурга показала, что переживший в недавнем прошлом три пожара дом Черкасского находится в удручающем состоянии. Владельца оштрафовали, но снова скромно.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, совладельца холдинга «Адамант» Бориса Берсона на заседании 3 августа было решено оштрафовать на тридцать тысяч рублей. Его привлекли к административной ответственности за безразличие к состоянию его собственности – дома Черкасского на площади Трезини. Такой же штраф за тот же проступок Берсон получил в марте этого года, но состояние особняка с тех пор стало еще хуже.

Василеостровский районный суд на заседании 3 августа руководствовался актами КГИОП от 19 марта и 5 июня. Первый зафиксировал следы зимнего пожара, второй – что в здании так никто и не появлялся. Фасад дома на оживленной Университетской набережной «украшают» выбитые стекла, облупившаяся краска и копоть, с него сыплется штукатурка, все деревянные элементы стремительно гниют и выращивают на себе грибок. Несмотря на то что входные двери заколочены, попасть внутрь удалось не только комитетским служащим, но и, судя по всему, ворам или вандалам. Белая печь в углу на первом этаже осталась без изразцов.

Последний визит КГИОП в особняк был приурочен к третьему с осени 2018 года пожару. Забрать у Берсона памятник архитектуры и заняться его восстановлением общественность просила городские власти, письма миллиардеру в Израиль посылала прокуратура. Зимой в Смольном считали, что действовать подобным образом – преждевременно. Разрешение КГИОП на проведение работ, а Берсон планировал переделать дом в трехквартирный, истекло в мае.