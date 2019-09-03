Спрос важнее расстояния. Лоукостер Wizz Air объяснил разницу в цене билетов до Лондона из Москвы и Петербурга

Лоукостер Wizz Air UK (дочка венгерской Wizz Air) с 1 октября начнет летать в Лондон из Петербурга и Москвы. Как рассказал в ходе пресс-конференции 3 сентября генеральный директор компании Оувайн Джонс, минимальная стоимость на рейс из Москвы составит 15 евро, из Петербурга 30 евро.

Комментируя разницу в стоимости, топ-менеджер сообщил, что перевозчик ориентируется, в первую очередь, на ожидаемый спрос на эти полеты. «Время пути тоже важно, но также мы смотрим на спрос и те цены, которые уже присутствуют на рынке», – сказал он. Также топ-менеджер подчеркнул, что минимальная стоимость составляет 20% от полной цены.

По словам Оувайна Джонса, в России Wizz Air показывает более низкие темпы роста, чем те, на которые она рассчитывала. При этом перевозчик хочет расширять маршрутную сеть. Какие именно новые рейсы могут появиться, компания не уточняет.

Wizz Air запустила рейсы из Петербурга в Будапешт в 2017 году. Кроме Северной столицы перевозчик летает из Венгрии в Казань и Москву. Всего в маршрутной сети Wizz Air 149 аэропортов. В планах компании до 2026 года увеличить флот до 300 самолетов и перевозить по всему миру по 100 млн пассажиров каждый год.