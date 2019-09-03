Семейное счастье живёт на кухне

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Кухня – особенная часть квартиры, и это не случайно. Она является символом домашнего очага, семейной теплоты и уюта.

Это помещение не должно быть тесным. Именно поэтому застройщик ООО «Терминал-Ресурс» в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» проектирует просторные светлые кухни от 10 до 15 кв. м.

Слово «кухня» восходит к немецкому слову Kuche, вошедшему в русский язык в петровскую эпоху. До этого на Руси говорили «поварня» или «стряпущая изба».

Каждая хозяйка старается сделать свою кухню максимально удобной. Здесь семья чаще всего собирается в полном составе для приёма пищи, на чаепитие и семейный совет.

Чтобы добавить ярких красок в монотонные будни, общественность придумала дополнительный праздник – День посиделок на кухне. В 2019 году он придётся на 8 сентября. Отметить этот праздник просто: можно порадовать родных внеочередным тортом, можно встретиться с друзьями за праздничным столом, вспоминая интересные жизненные истории, или просто душевно пообщаться с близким человеком.

Кухня в современной квартире – гораздо больше, чем помещение для хранения продуктов и приготовления пищи. Кухни в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» становятся любимым местом членов семьи. Застройщик предусматривает возможность объединения её с гостиной. Из гостиной есть выход на просторный балкон с панорамным остеклением, а часть кухонь вместо окна снабжены «французским» балконом.

Строительство комфортного жилья для больших и маленьких семей ведётся в Пушкинском районе. Проект комплексного освоения территории на площади 316 га вдоль Петербургского шоссе получил название «На Царскосельских холмах».

Квартиры в готовых и строящихся домах от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya