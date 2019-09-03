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Общество
03.09.2019 15:58
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«Левада-Центр»: Протестующим в Москве платят, уверен каждый десятый россиянин

Каждый третий россиянин (34%) считает, что массовые выступления населения против падения уровня жизни в защиту своих прав «вполне возможны». Две трети граждан РФ (62%) считают, что сейчас это маловероятно, сообщает во вторник, 3 сентября, «Левада-центр».

Принять участие в таком протесте готов каждый четвёртый гражданин. «Скорее всего, да» ответили 27% респондентов. 68% ради этого сейчас протестовать в своём городе не готовы.

Чуть меньше россиян видят протестный потенциал под политическими лозунгами. Лишь 30% считают, что это актуально для их города уже сегодня. 65% отмечают, что массовый протест с политическими лозунгами под их окнами маловероятен. Ходить на такие акции готов лишь каждый пятый (20%). Три четверти граждан РФ (76%) ради политики на протест не пойдут.

Каждый шестой россиянин (16%) внимательно следит за протестами в Москве из-за недопуска некоторых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму. Каждый второй (47%) «что-то слышал» об этом. 37% респондентов не в курсе еженедельных выступлений в Москве.

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Количество тех, кто поддерживает эти акции, и тех, кто их осуждает, практически равнозначно. 23% относятся к акциям «положительно». 25% – «отрицательно». Каждому второму россиянину (45%) эти процессы безразличны.

Каждый десятый гражданин верит, что мотивация протестующих связана с материальной выгодой. 11% считают, что участникам акций платят. В топ-3 причин протестовать в Москве вошли «недовольство положением дел в стране», «недовольство политикой властей» и «недовольство тем, что независимых кандидатов не допустили до выборов». 41%, 34% и 28% соответственно. 15% считают, что участие в акции – следствие разгона предыдущего выступления и «жестокие действия полиции».

Массовые задержания участников протестов треть россиян называет «адекватными» – 32%. Необоснованность действий силовиков видит 41% россиян. Каждый четвёртый (27%) не берётся судить о методах правоохранителей.

Недопуск кандидатов в депутаты столичной Думы каждый второй респондент (45%) объясняет боязнью конкуренции, которую якобы испытывают действующие власти. 30% видят в проблемах оппозиционеров неспособность собрать подписи за своё выдвижение.

Что касается «иностранного вмешательства», которое видят на этих выборах некоторые сенаторы и депутаты Госдумы, то каждый четвёртый россиянин (26%) прямо связывает протесты и «вмешательство Запада». В слабый потенциал такого вмешательства, даже если оно было, верит ещё четверть населения (26%). Треть граждан (32%) считают, что никакого вмешательства нет, а заявления об этом нужны для очернения протестующих.

На этом фоне 3 сентября были вынесены обвинительные приговоры первым двум фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках во время протестных акций в Москве. 26-летний Данила Беглец получил два года колонии. Он «потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих». Три года колонии получил 25-летний Иван Подкопаев. Он признал, что распылил перцовый баллончик. Оба юноши признали вину, и их дела были рассмотрены в особом порядке. В действиях ещё пятерых фигурантов дела СК РФ не нашел состава преступления. Обвинения по уголовным статьям сняты.

АНО «Левада-центр» включено в список иностранных агентов Минюста РФ.

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