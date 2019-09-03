В Петербурге простились с погибшей в Турции 12-летней Алисой

Родные и близкие простились с 12-летней Алисой, которая скончалась в турецкой клинике после несчастного случая в бассейне отеля в Бодруме. Как рассказал «Фонтанке» отец девочки Андрис, на церемонию 3 сентября пригласили только своих.

Напомним, что школьница из Петербурга скончалась 28 августа, а 1 сентября её тело санавиацией доставили в Северную столицу. Оплату расходов взяла на себя страховая компания.

С 18 августа, когда Алиса захлебнулась в бассейне и впала в кому, за судьбой девочки следили десятки тысяч людей.