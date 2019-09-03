Volvo готовы тестировать свои беспилотные грузовики на дорогах России

Компания Volvo готова уже в ближайшее время поучаствовать в испытаниях технологии автономных тягачей в России в рамках Национальной технологической инициативы «Автонет». Рассматривает автопроизводитель и сотрудничество с «Национальными телематическими системами».

Как рассказал RNS в кулуарах выставки Comtrans 2019 гендиректор Volvo Vostok Сергей Яворский, компания действительно «вела активный диалог с «Автонетом» и откликнется, как только там будут готовы пригласить их на реальные испытания. Также есть вторая концепция – «Национальные телематические системы», которая продвигает идею умных дорог вместе с «Автодором». «По большому счету, мы готовы работать и по одному направлению, и по второму...» – сказал Яворский.

Для испытаний в рамках «Автонета» Volvo предоставит стандартный тягач, который оборудован комплексом радаров и сканеров. По совокупности он готов работать автономно, и такую схему компания уже тестировала в Европе. А вот в «Телесистемах» уже делается упор на полностью автономный грузовик. Такую машину Volvo представляет в рамках концепта Vera, сейчас беспилотный тягач доставляет грузы до морского погрузочного порта Гётеборга.

В 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении трёхлетнего эксперимента, в рамках которого беспилотные автомобили пустят на дороги общего пользования в Москве и Татарстане. Потом территорию испытаний пополнила скоростная трасса М-11 «Москва – Петербург». Тесты на ней обещают начать уже в 2019 году. Позднее географию испытаний и вовсе предложили расширить до 10 регионов страны.