«Петербургская Недвижимость» рассказала о средней стоимости семейных квартир

Setl Group

Школьнику лучше всего делать уроки в своей комнате, где обустроен комфортный письменный стол, а другие члены семьи не будут отвлекать от занятий. Специально к началу учебного года эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» проанализировали, во сколько обойдется семейная квартира.

За квартиру с тремя комнатами петербургский покупатель жилья масс-маркет в среднем платит 8,6 млн рублей. Самый высокий спрос на большие семейные квартиры зафиксирован в Приморском районе: здесь совершается 16% всех сделок. Также покупатели часто выбирают Всеволожский и Красносельский районы: на них приходится 12% и 11% от общего спроса. Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за первую половину 2019 года.

По данным экспертов, в ближайших пригородах большие квартиры можно купить на 30-40% дешевле, чем в Петербурге. Так, средняя стоимость трехкомнатной — 5,9 млн рублей, а четырехкомнатной — 8,4 млн рублей. Покупателям, которые хотят по максимально низкой цене приобрести семейную квартиру в черте города, стоит обратить внимание на Пушкинский район. Здесь средняя стоимость трехкомнатной квартиры составляет 7,5 млн рублей, а четырехкомнатной — 8,2 млн рублей.

Большие семейные квартиры приобретают всего 6,4% покупателей. В первой половине 2019 года петербуржцы чаще всего выбирали однокомнатные квартиры — их доля составила 41% всех покупок. На двухкомнатные пришлось 20,6% спроса, а на студии — 32%.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Компания работает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками покупатели получают ипотеку на специальных условиях. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

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