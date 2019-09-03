В бельгийском Антверпене произошел взрыв. Люди остаются под завалами разрушенных домов

Полиция Бельгии сообщила, что в квартале Вилрейк Антверпена взрыв разрушил три малоэтажных здания. Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Видео с места происшествия было выложено в Сеть полицейскими.

Intussen is een tweede slachtoffer levend van onder het puin gehaald. Met honden wordt verder gezocht naar vermisten. Dienstencentrum Valaar is geopend voor getroffen bewoners en hun familie. #explosie #wilrijk pic.twitter.com/9jcZmA0rVd — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 3. September 2019

«Около 12.20 произошел взрыв в Вилрейке <...> 3 здания пострадали. Аварийные службы на месте. Есть несколько раненых, а также люди до сих могут находиться под обломками», – сообщает https://twitter.com/PZAntwerpen 3 сентября в своем твиттере полиция.

Спасательные службы уже рапортовали, что им удалось достать из-под завалов двух человек. Причина взрыва пока не называется. Среди предварительных версий – взрыв газа и строительные работы.