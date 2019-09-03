Порошенко не явился на допрос в ГБР, потому что он теперь депутат

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований страны. Об этом на своем канале в Telegram написал директор ГБР Роман Труба, сообщает телеканал "112. Украина".

"Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного – он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале. Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР", – отметил Труба.

Он добавил, что депутатский иммунитет пока не позволит применить к Порошенко норму УПК о принудительном приводе.

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"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только три месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избежания ответственности. Повторную повестку на допрос мы направим", – подчеркнул директор ГБР.

Напомним, 12 августа Петр Порошенко провел больше двух часов в здании Государственного бюро расследований, после чего толпа закидала его яйцами. Его допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Председатель бюро Труба не исключил, что следующий допрос экс-президента будет проведен с применением полиграфа.

Порошенко в свою очередь заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований и его руководству, и выразил готовность пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала "Прямой". Кроме этого, Порошенко заявил, что в Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала "Прямой". В ответ на это директор ГБР Роман Труба заявил, что бывший президент Украины "превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, но и искажением информационной реальности, если ему это выгодно".

3 сентября Верховная рада окончательно внесла изменения в Конституцию, ограничив неприкосновенность народных депутатов. Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымаются название статьи – "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" – и норма, согласно которой "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.