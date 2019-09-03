Российский учебный штурмовик Су-25 потерпел крушение на Кавказе. Судьба пилотов неизвестна

Учебно-боевой самолет рухнул на Северном Кавказе в результате аварии. Пилотам удалось катапультироваться.

«Потерпел аварию штурмовик Су-25УБ, полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна», – сообщает 3 сентября агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

Как стало известно РИА «Новости», летчики совершали «плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта». Сейчас их ищут спасатели.

Министерство обороны РФ подтвердило крушение штурмовика, уточнив, что ЧП произошло в безлюдной местности, поэтому разрушений нет. О судьбе пилотов пока не сообщается.