«Какой вы, на хрен, уполномоченный?» Мутко поговорил с иркутским бизнес-омбудсменом о ликвидации последствий наводнения

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова и упрекнул его в бездействии и невнимании к людям после наводнения в регионе. «Ну, вы понимаете, какой вы, на хрен, уполномоченный?» - поинтересовался он.

Как сообщают «Вести.ру» 3 сентября, речь с критикой чиновник произнёс на совещании в Тулуне. Он возмутился тем, что местные предприниматели не могут получить деньги, выделенные на ликвидацию последствий паводка.

– Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы, на хрен, уполномоченный? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он [мэр Тулуна Юрий Карих] не хочет этого делать. Но посмотрите, вы-то получаете заработную плату. Вы собирательный образ. Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области, – заявил Мутко и призвал как можно скорее разобраться с документами и проблемой.

Наводнения в Иркутской области были признаны чрезвычайной ситуацией федерального масштаба в начале июля 2019 года. После летнего визита Владимира Путина к жителям Тулуна в Интернете появилась аудиозапись, на которой женский голос оскорбляет людей, называя их «быдлом» за то, что те якобы неподобающе оделись. Под подозрение попала местная чиновница. По этому поводу президент высказался 2 сентября: «Я первый раз об этом слышу. Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», – сказал он.