«Оттепель, говорите?» СМИ рассказали о задержании главного либертарианца Бойко за репост Соболь

СМИ сообщают, что столичная полиция провела задержание главы незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко и активиста Марка Гальперина.

«Либертарианская партия <...> отмечает, что Бойко вменяют ч. 2. ст. 20.2 – нарушение правил организации митинга. Как уточняет активистка Эльвира Вихарева, он репостнул видео юриста ФБК и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь с призывом участвовать в несанкционированной акции 31 августа», – сообщает 3 сентября «Интерфакс».

Задержание Бойко подтверждает на своей странице в Facebook и адвокат Михаил Бирюков. «Доставили в ОВД Троицкое и оформляют ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, – написал он, добавив: – Оттепель, говорите?»

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Кроме того, за участие в несанкционированном митинге 31 августа на выходе из дома был задержан активист Марк Гальперин. Его доставили в отдел полиции по Замоскворецкому району столицы.

Официального подтверждения этой информации нет.