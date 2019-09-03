Старт акции «Главстрой Санкт-Петербург»

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» объявляет о старте акции на квартиры комфорт-класса в 21 квартале ЖК «Северная долина». Приобрести жилье со скидкой до одного миллиона рублей можно в корпусах 11 и 12 (15 очередь). Передачу ключей дольщикам планируется начать на 9 месяцев раньше запланированного срока.

Специальное предложение действует для корпусов 11 и 12, которые возводятся вдоль Заречной улицы и объединены закрытой дворовой территорией. На лестничных площадках односекционных домов расположено от 6 до 8 квартир. Жилье предлагается с черновой отделкой, поэтому у покупателей появляется возможность создавать интерьеры по своему вкусу, а стоимость лота становится еще более привлекательной.

Благодаря дополнительной скидке в рамках акции однокомнатную квартиру можно приобрести по цене от 3 млн, а двухкомнатную – от 3,97 млн рублей. Стоимость трехкомнатной квартиры начинается от 5 млн рублей. Скидка от базовой цены, при условии 100%-ной оплаты, может достигать до 1 млн рублей. Предложение ограничено.

В 21 квартале «Северной долины» между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина расположатся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, система «умный дом», закрытые от автотранспорта дворы. Каждый корпус обладает определенным набором опций комфорт-класса, что позволяет выбрать подходящую квартиру по оптимальной стоимости.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Сроки предложения: с 01.09.2019г по 31.10.2019г. Предложение ограничено. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться по телефону отдела продаж «Главстрой Санкт-Петербург» +7 (812) 604-04-04. ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.