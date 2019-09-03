Бабушка, подвиньтесь! Пенсионерка Дубленникова окончательно отлучена от шестимиллиардного бизнеса «Экспофорума»

Конгрессно-выставочный бизнес мирового масштаба, ранее записанный на петербургскую пенсионерку Валентину Дубленникову, меняет владельца. С 28 августа, согласно записям в СПАРК, 100% долей в шести компаниях, владеющих комплексом «Экспофорум», а также гостиницами и бизнес-центрами там и землей под ними, теперь полностью под контролем Газпромбанка.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Как писала «Фонтанка» ранее, конгрессный центр и смежные активы «Экспофорума» после строительства, которое оценивалось в $ 1 млрд, были оформлены на фирмы, основным учредителем которых значилась Валентина Дубленникова 1945 года рождения с улицы Тамбасова.

Смена собственника сейчас произошла в ООО «ЭФ-интернешнл», ООО «Конгресс-Арена», ООО «Экспо-холл», ООО «Экспо-ресурс», ООО «Экспо-отель» и ООО «Экспо-истейт».

Первое предприятие – основной организатор большинства мероприятий на территории «Экспофорума», а также единственный арендатор комплекса общей площадью 132,6 тыс. кв. м. Его чистая прибыль в 2018 году составила 243 млн рублей, выручка – 3,4 млрд рублей (+30% к уровню прошлого года).

«Конгресс-Арена» и «Экспо-холл», по документам Росреестра, совместно владеют основным зданием «Экспофорума». Согласно последним доступным данным, их выручка – 438 млн рублей и 1,1 млрд рублей соответственно. «Экспо-ресурс», в том числе, занимается эксплуатацией комплекса, его выручка в 2018 году – 777 млн рублей. «Экспо-истейт» (выручка в 2017 году – 477 млн рублей) распоряжается бизнес-центрами в «Экспофоруме». К примеру, у него имеется пятилетний договор аренды помещений (около 9 тыс. кв. м) с ООО «Газпром энергохолдинг» на 1,08 млрд рублей. У ООО «Экспо-отель» – здание отеля рядом с «Экспофорумом», выручка – 262 млн рублей (2017 год).

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До весны 2019 года почти все эти активы были полностью подконтрольны АО «Инвестгрупп», учредителем которого с долей 99% значилась Валентина Дубленникова. Исключение – «ЭФ-интернешнл», которое на 80% принадлежало ООО «Балт-клин-комплект» (100% у «Инвестгрупп»), а на 20% – Ивану Миронову, которого СМИ считают сводным братом экс-главы «Газпром Межрегионгаз» Кирилла Селезнева.

Меняться собственники в этих компаниях стали в мае, когда по 25% в каждой из них отошли к ООО «Газпромбанк-инвест». Эта ситуация сохранялась до 28 августа, когда оставшиеся 75% долей в шести фирмах перешли к закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Газпромбанк-Коллективный» (управляющая компания АО «Газпромбанк-управление активами»). Законодательство России позволяет полностью скрывать реальных держателей паев в ЗПИФах, так что кто теперь реальный владелец бизнеса «Экспофорума» – известно лишь управляющим фонда. Кроме того, теперь смена конечного собственника недвижимости и бизнеса в «Экспофоруме» может проходить совершенно негласно: владельца они будут менять через смену собственников паев.

На Валентину Дубленникову все еще остаются записанными ряд бизнесов и активов. Например, через «Балт-клин-комплект»: по имеющимся в открытом доступе документам, эта фирма была учредителем (49%) в АО «Экспофорум» (выручка – 492 млн рублей), владеющем на правах аренды участком в 3,7 га на Шкиперском протоке на Васильевском острове, где строится большой бизнес-центр. Еще одно направление работы «Экспофорума» – строительство объектов по заказу структур «Газпрома». Например, за минувшие 4 года «Экспофорум» получал подряды на возведение спорткомплексов по программе «Газпром – детям» на общую сумму свыше 4 млрд рублей.

Кроме того, «Балт-клин-комплект» владеет, согласно СПАРК, 22,74% в ООО «Ленэкспо», на которое было записано недвижимое имущество одноименного выставочного комплекса на площади Морской славы. Все еще связанное с Валентиной Дубленниковой ООО «Петроземпроект» – крупный землевладелец и застройщик элитных коттеджных поселков в Ленобласти, а также владелец бизнес-центра «Мезон-плаза» на Большом Сампсониевском проспекте, где крупными арендаторами являются структуры «Газпрома». Его выручка в 2017 году составила 250 млн рублей.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»