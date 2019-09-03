«Ягуар» на Воздухоплавательной сбил пешехода под колеса «Лады» и скрылся. За 20 минут до этого погиб пешеход на М-10

Два смертельных ДТП с пешеходами произошли в Петербурге и Ленинградской области в течение 20 минут. После петербургского полиция ищет водителя.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 3 сентября в 11:40 у дома 13 по Воздухоплавательной улице, вне зоны пешеходного перехода, неизвестный водитель на автомобиле Jaguar сбил 58-летнего мужчину. От удара пешеход отлетел под колеса встречной LADA Granta, за рулем которой был 32-летний водитель.

До приезда медиков пешеход еще дожил, но спасти его врачи не смогли – мужчина скончался в машине скорой помощи. Водитель «Ягуара» с места ДТП скрылся, его объявили в розыск.

За 20 минут до этого, в 11:20, в Тосненском районе Ленобласти под машину попал еще один пешеход. ДТП произошло на 603-м километре трассы М-10 «Россия», в деревне Трубников Бор. По предварительной информации ГИБДД, 51-летний водитель грузовика Iveco, двигаясь в сторону Петербурга по правой полосе, сбил 58-летнего мужчину, переходившего (со слов водителя, перебегавшего) дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход погиб на месте.

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По обоим фактам ГИБДД ведет проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.