Беглец посидит. Фигуранта дела о массовых беспорядках в столице за толчок полицейского отправили в колонию

Столичный суд признал Данилу Беглеца виновным в применении насилия к представителю власти на несанкционированном митинге 27 июля.

«Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии 26-летнего предпринимателя Данила Беглеца по обвинению в применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК) во время акции 27 июля. <...> По версии следствия, Беглец потянул за руку полицейского Никитина, который задерживал протестующих», – об этом 3 сентября сообщает издание «Медиазона».

Молодой человек признал себя виновным и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Он просил также вынести ему наказание, не связанное с лишением свободы, так как у него двое детей и супруга. По его словам, он их полностью обеспечивал.

О задержании Беглеца стало известно 9 августа, после чего его отправили в СИЗО. Подсудимый ранее настаивал на том, что пытался поднять упавшие наушники мужчины, которого задержали силовики. «27 июля я находился на проспекте Сахарова, шел в сторону метро, ко мне подбежали сотрудники полиции, кинули в автозак, дали сильно по ногам — я снимал побои, но никуда не обращался», – цитирует его показания «Медиазона».

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Сегодня другому фигуранту дела о массовых беспорядках дали три года колонии за распыленный в полицейского газовый баллончик, а обвинения с пятерых других участников митинга были сняты.

27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На акции протеста задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки).