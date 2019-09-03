Россияне по-прежнему ездят в Финляндию на шопинг, но тратят заметно меньше

Несмотря на увеличение турпотока россиян в Финляндию, денег в соседней стране наши соотечественники стали тратить меньше. К такому выводу пришли исследователи аналитического центра TAK Oy.

Как рассказал «Фонтанке» гендиректор ТАК Паси Нуркка, в 2018 году россияне оставили в приграничном регионе Южная Карелия около 310 млн евро, из них 40 млн – на услуги, 270 млн – на приобретение товаров, причём, как правило, речь идёт не о брендовой одежде, а об обычных продуктах питания.

Исследователи выяснили, что более 65% россиян – из Петербурга, примерно 15% – из Выборга и приграничных районов, 7% – из Москвы, остальные – из других регионов.

Каждый второй ездит в соседнюю страну именно ради шопинга, но за год средняя сумма покупки в магазинах снизилась со 180 до 155 евро. В среднем же траты гражданина РФ на одну поездку в Финляндию сократились с 2017-го с 240 до 219 евро.

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Спад покупательской активности отмечает глава Торговой палаты Южной Карелии Мика Пелтонен.

«Расходы несколько уменьшились. Если смотреть по сегментам, то 95% российских покупателей приобретают продукты питания, 45% – бытовую химию и предметы домашнего обихода, 22% – одежду. При этом доля тех, кто покупает одежду, год от года уменьшается», – говорит Пелтонен.

В последние несколько лет пристрастия шопинг-туристов не изменились: традиционно россияне везут домой продукты питания и товары повседневного спроса. Львиную долю покупок составляют сыр, рыба, икра и моющие средства. В прошлом году на 55% также выросла популярность конфет.

Меньше россиян стали называть основной целью посещения Финляндии шопинг (в 2017-м таковых было почти 80%, сейчас – половина), чаще туристы говорят о других намерениях. Согласно опросу, каждый четвёртый отправляется на отдых, 12% используют Суоми для транзита, 9% навещают друзей, остальные совершают деловые и другие поездки.

По словам Нуркка, большинство россиян в приграничном регионе попросту не могут позволить себе пользоваться различными услугами и концентрируются на покупке еды. Каждый девятый тратит деньги в Финляндии именно на шопинг. В рестораны и кафе быстрого питания заходит лишь половина путешественников из РФ, а в Южной Карелии – всего треть. Чтобы сэкономить на еде, в однодневные поездки многие берут перекус с собой. Потратиться на гостиницу, коттедж или хостел готовы лишь менее 10%.

Однако в текущем году ситуация немного улучшилась. По прогнозам аналитиков TAK, несмотря на ослабление рубля в начале текущего года, развитие российского туризма в Финляндии по итогу 2019 года будет лучше, чем в 2018-м. Напомним, в первом полугодии 2019-го пассажиропоток на российско-финляндской границе в сравнении с аналогичным периодом 2018-го вырос на 4%, до 5 млн 340 тыс. пересечений.

«Россия остаётся самым объёмным туррынком для Финляндии последние несколько десятилетий, в 2017 – 2019 годах её доля остаётся на уровне 12%, если судить по статистике ночёвок, но с учётом однодневных поездок она гораздо больше, – говорит директор по маркетингу в России туристического представительства Финляндии Visit Finland Сергей Шкуров. – За период с января по июль по ночёвкам есть небольшой спад (чуть меньше 3%). Но люди как ездили, так и ездят, может быть, просто проводят чуть меньше времени. Сейчас на каждого путешественника приходится 2,2 ночи».

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Как подчёркивает Шкуров, несмотря на то что сейчас набирает обороты азиатский рынок, финансирование на маркетинг в России не уменьшается и свою деятельность Visit Finland ведёт в том же объёме, что и в лучшие годы. И по прогнозам, на зимний сезон особого спада не ожидается.