В Госдуму России внесли законопроект о сокращении неустойки за просрочку передачи жилья в случае переуступки прав требований

Сенатор Сергей Лисовский внес на рассмотрение Госдумы ФС РФ законопроект, ограничивающий переуступку дольщиками прав требования с застройщика штрафов, неустоек и пени. Автор предложил в этом случае не применять двукратное увеличение неустойки. Документ 3 сентября появился на сайте нижней палаты парламента РФ.

Согласно 214-му федеральному закону, в случае нарушения сроков передачи предмета договора покупателю застройщик обязан выплатить неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если покупатель — физическое лицо и приобретает недвижимость для личных, не связанных с коммерцией целей, сумма умножается на два.

Автор законопроекта констатирует, что расчет производится, исходя из требований закона о защите прав потребителей, а юридическое лицо или ИП, которому дольщик уступает право требования, не является потребителем.

«Таким образом, двукратный размер неустойки в случаях нарушения прав потребителя-гражданина, предусмотренных ст. 6 и 9 закона № 214-ФЗ, не должен применяться в случаях уступки требования об уплате такой неустойки, пени, штрафа», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее «Фонтанка» писала о решениях судов, которые все чаще постановляют, что получение неустойки не может являться средством наживы.