Спешил на вызов с низкой скоростью. В Петербурге оштрафовали водителя скорой

Водителя скорой помощи, который в Петроградском районе Петербурга проехал на «красный» и столкнулся с легковушкой, признали виновным в ДТП. Он должен был убедиться, что его пропускают.

ДТП произошло 25 марта в 19:35 у дома 9 по проспекту Медиков, на перекрестке с улицей Профессора Попова. Как сообщает 3 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, водитель машины скорой помощи, «выполняя неотложное зедание», двигался со включенными световыми и звуковыми сигналами по улице Профессора Попова со стороны Аптекарского проспекта к проспекту Медиков и на перекрестке с Медиков проехал на красный сигнал, не убедившись, что ему уступают дорогу.

В итоге скорая столкнулась с автомобилем Skoda, ехавшим по проспекту Медиков на свой «зеленый» от улицы Литераторов в сторону Кантемироваского моста. В результате аварии женщина-водитель «Шкоды» получила легкие травмы (ранее в ГИБДД сообщали о трех пострадавших в состоянии средней тяжести).

Экспертиза пришла к выводу, что водитель скорой имел «объективную возможность» предотвратить столкновение, а вот женщина на «Шкоде» – нет. Сам же подсудимый считает, что виноваты оба. На суде мужчина признался, что действительно проехал на «красный» и автомобиль потерпевшей не видел. По его словам, ехал он с низкой скоростью, но спешил на вызов, поэтому и нарушил ПДД.

Петроградский районный суд Петербурга признал водителя скорой виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ), и назначил ему административный штраф в размере 4000 рублей.