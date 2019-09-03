Прошли не все: почему не всем удалось «дожить» до выборов 8 сентября

1 Могут ли выборы быть тайными?

Хотя, казалось бы, выборы — история полностью публичная, но ряд муниципальных избиркомов решили, что это их дело — причем сугубо интимное. Поэтому, проигнорировав просьбу городской избирательной комиссии стартовать одновременно с 19 июня, они объявили выборы раньше, но никому об этом не сообщили. Общественность же узнала об этом случайно: из газеты, да не просто из газеты, а из газеты, которая появилась в местной библиотеке через неделю после объявления выборов.

Многие ИКМО (избирательные комиссии муниципальных образований) без стеснения действовали в лоб: пришедшие регистрироваться кандидаты обнаружили, что двери просто закрыты, никого нет и внутрь попасть в принципе невозможно.

Уйти в подполье — испытанный вариант, когда ничего другого не остается. Например, когда ИКМО «Чкаловское» исчерпало все способы отказать кандидатам от оппозиции, и отказ был отменен городской избирательной комиссией. В тот же день, когда это произошло, было принято новое решение — естественно, об отказе, но кандидатам об этом никто не сообщил. Тайное стало явным через 10 дней — как раз когда истек 10-дневный срок обжалования. И такой случай, увы, не единичный.