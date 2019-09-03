В честь юбилея «моста глупости» журналисты нашли лайфхак для водителей «ГАЗелей»

Находчивые водители в странах третьего мира нашли простой и эффективный метод преодоления «мостов глупости» и других подобных препятствий. Может, и петербуржцам стоит взять его на вооружение.

Видео «лайфхака» для водителей «ГАЗелей» 3 сентября публикует «Российская газета». На нем грузовой фургон, который не мог пройти по высоте под аркой, просто дополнительно нагрузили: двое грузчиков «в теле» (общим весом за 200 кг, пишет «РГ») встали сзади на подножку кузова, отчего грузовик просел достаточно, чтобы свободно проехать.

«Это же практически готовый стартап для петербуржцев нестандартных размеров», – отмечает издание. Двое-трое «добровольцев» за небольшую плату могли бы помогать незадачливым водителям «ГАЗелей» протиснуться под тем же «мостом глупости».

Между тем 2 сентября петербургский «мост глупости» на Софийской улице отметил свое 10-летие. И праздник он все-таки встретил, как и хотел, круглым числом. Инцидент с полевой кухней 30 августа оказался не ДТП, и количество жертв моста так и осталось на отметке в 170 «ГАЗелей» (застревали под ним, конечно, не только машины марки ГАЗ, но в народе их всех окрестили именно так).

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Видео: Secret Autochannel/YouTube