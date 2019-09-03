Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве получил три года колонии за распыленный в полицейского газовый баллончик

Столичный суд признал 25-летнего техника Ивана Подкопаева виновным в применении насилия к представителю власти.

«Судья Тверского районного суда Москвы Александр Меркулов приговорил обвиняемого по "московскому делу" Ивана Подкопаева к трем годам колонии. Подсудимого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК)», – об этом 3 сентября сообщает издание «Медиазона».

Подкопаева задержали 27 июля во время несанкционированного митинга. С собой у молодого человека якобы были плакат, нож, противогаз и другие предметы, которые, по его словам, были нужны для хозяйственных целей. Подкопаева отправили в СИЗО, а окончательное обвинения было предъявлено только 21 августа – его обвинили в нарушении части 1 статьи 318 УК (применение насилие в отношении представителя власти). Техник признал себя виновным в том, что распылил газовый баллончик, а после этого попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

Ранее СК РФ не нашел состава преступления в действиях пятерых других фигурантов дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге 27 июля.

27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На акции протеста задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки)