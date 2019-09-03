В попытке свернуть заправку водитель превратил «Амулет» в «омлет»

Серию злонамеренных актов против автозаправочных станций в Санкт-Петербурге продолжила авария. Впечатляющими кадрами делятся в соцсетях.

Легковой автомобиль «Чери Амулет» врезался в здание АЗС на Приморском шоссе, 142, в районе Лисьего Носа, 3 сентября около 9:45, сообщает очевидица Анна в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По её словам, «все живы и почти здоровы». По данным УГИБДД, лёгкие травмы получили два человека.

В комментариях к посту развивают тему. «Чери Амулет». Ваш «Амулет» на счастье», – шутит Юрий. «Чери Амлет», – «поправляет» Виталий.

Напомним, накануне петербургские АЗС несколько раз терпели убытки от действий автомобилистов. А один раз на заправку зашёл пешеход с ножом.