Группа «Эталон» поддерживает юных предпринимателей

В конце августа состоялась первая презентация стартапов, направленных на улучшение жизни горожан, которые поддерживает Группа «Эталон».

История этих проектов началась с «Форсайт-кемп» – масштабного городского мероприятия для системного запуска стартапов в Санкт-Петербурге. За 4 дня школьники Startup Junior наравне со взрослыми участниками разработали идеи проектов для улучшения качества городской среды.

Один из стартапов называется City Garden. Его идея заключается в создании городских теплиц для выращивания полезных овощей или трав в парках и рядом с крупными жилыми комплексами. Основная задача City Garden – сделать садоводство для маленьких и взрослых петербуржцев доступным.

Второй проект SOSеди предполагает разработку приложения с функционалом, который позволит соседям не просто знакомиться друг с другом, а находить друзей для игры в футбол или решать бытовые вопросы. Например, найти у ближайших соседей необходимые инструменты для ремонта во временное пользование. Также приложение позволит объединять людей по интересам и собирать жителей комплексов на дворовые мероприятия: субботники, пикники или озеленение.

Основная цель сотрудничества Группы «Эталон» и Startup Junior в том, чтобы дать необходимую поддержку проектам, получить рабочие прототипы, просчитать их экономику и продумать маркетинговый план для будущей реализации. К началу ноября школьники должны доработать проекты и представить их экспертам Группы «Эталон» для оценки.

Справка о ГК «Эталон»