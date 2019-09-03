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Общество
03.09.2019 16:40
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Вышенков, вас стало много. В «Яндекс.Такси» клонируются водители, чьи данные попали в Сеть

В системе «Яндекс.Такси» нашлись 16 заместителей главного редактора «Фонтанки» Евгениев Вышенковых и 3 офицера Анатолия Чепиги, как считают СМИ известного по делу Скрипалей под псевдонимом Руслан Боширов. Регистрация позволяет таксистам скрывать свои реальные данные, используя водительские удостоверения других лиц. В «Яндекс.Такси» говорят, что это невозможно.

Вышенков, вас стало много. В «Яндекс.Такси» клонируются водители, чьи данные попали в Сеть

Сергей Бобылев/ТАСС

Клонированных автомобилистов, не имеющих никакого отношения к перевозкам такси, помог найти тверской блогер Егор Рябков, опубликовавший на Youtube ролик. В программном комплексе для службы такси «Яндекс.Таксометр» он нашел полтора десятка водителей, зарегистрированных с правами Евгения Вышенкова. Агрегатор позволяет конфликтным таксистам прикрываться случайными людьми без их ведома, отмечает блогер.

Рябков при подготовке ролика о тонкостях регистрации таксистов наткнулся в Сети на реальное удостоверение Вышенкова. В 2011 году «Водитель Петербурга» опубликовал материал о правах нового образца. Фотографии с Вышенковым разошлись по Интернету.

«Яндекс.Таксометр» позволяет искать водителей по номеру удостоверения. Система выдала шестнадцать результатов. Судя по ним, последний раз под именем Вышенкова регистрировались 31 августа 2019 года. Некий водитель с машиной «Лада Гранта» 2017 года выпуска и с крымским регистрационным знаком подключился к сервису через компанию-партнера «КаПарк». Всего в списке водителей «Яндекс.Такси», использующих удостоверение Вышенкова, с апреля 2016 года оказались шестнадцать человек. Большинство внесено в базу данных сервиса под ФИО журналиста, но есть и изощренные примеры. Для регистрации в системе данные прав Вышенкова предоставляли некие Бахром, Зульфия и Марсель. И им не отказывали.

фото: Егор Рябков
фото: Егор Рябков

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Редакция поделилась наблюдениями Рябкова с «Яндекс.Такси» и попросила прокомментировать возможность регистрироваться и работать в компаниях-партнерах по принадлежащим другому лицу водительским правам. Пресс-служба компании ответила «Фонтанке»: «Мы проверили всю информацию. Ни один аккаунт не работает. Чтобы пройти регистрацию и получить доступ к заказам сервиса, недостаточно просто указать данные, нужно пройти обязательную проверку водительского удостоверения и фотоконтроль транспортного средства».

Мы предположили, что на Вышенкове свет клином не сошелся, и поискали в Сети другие реальные водительские удостоверения. С октября 2018 года в Сети гуляет фотография прав «офицера Главного управления Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Анатолия Чепиги, известного под псевдонимом Руслан Боширов». Ее опубликовала исследовательская группа Conflict Intelligence Team. Проверка номера удостоверения в базе ГИБДД подтвердила его подлинность.

Чепига, как оказалось, тоже многолик. С января 2019 года в таксомоторный сервис «Яндекса» были внесены три человека, указавшие при регистрации данные водительского удостоверения разведчика. По состоянию на 3 сентября двое продолжают оставаться в системе, несмотря на то что срок действия прав Чепиги истек в мае этого года. Если верить скриншоту, клоны разведчика развозят пассажиров в Челябинской области и Забайкалье.

фото: Егор Рябков
фото: Егор Рябков

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На сайте «Яндекс.Такси» прописан нехитрый алгоритм подключения к системе. Нужно оставить заявку, ответить на телефонные вопросы для уточнения деталей, оформиться в таксопарке, выйти на линию. Получить доступ к заказам можно тремя способами – через сайт, по звонку или в приложении «Таксометр». От водителя требуются автомобиль, стаж вождения от трех лет, смартфон.

При оформлении в таксопарке водители проходят фотоконтроль автомобиля и документов.

Если верить Рябкову, работавшему в такси, эта процедура скорее номинальная. «В идеале водитель должен приходить в офис таксопарка и предъявлять документы, – говорит он. – Такая верификация гарантирует соблюдение принципа «один таксист – один аккаунт в системе». На практике партнеры «Яндекс.Такси», которые еще называются «подключашками», просто сверяют присланные фотографии удостоверений с базой ГИБДД. Поэтому таксисты, которые не хотят «светить» свои реальные ФИО перед «Яндекс.Такси», используют настоящие права – по примеру того же Вышенкова».

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Система регистрации водителей демократична. На одно водительское удостоверение она позволяет оформить сколько угодно транспортных средств, причем в разных регионах. Очевидно, что условный крымский Вышенков не может одновременно работать таксистом в Иркутске, но сервис такую возможность допускает.

По словам Рябкова, водители зачастую опасаются регистрироваться в агрегаторе под своими данными. Для «Яндекс.Такси» мнение пассажира в явном приоритете, и малейшая конфликтная ситуация может привести к низкой оценке перевозки и пожизненному отключению водителя от заказов.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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