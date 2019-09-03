Последний участок трассы М-11 у Петербурга откроется до конца 2019 года. По нему могут разрешить двигаться со скоростью 150 км/час

Первые автомобили смогут проехать по 8-му участку трассы М-11 до конца года. Такие планы властей на отрезок платной магистрали от Тосно до Петербурга 3 сентября обозначил замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

Своё заявление он сделал в ходе открытия 7-го участка М-11, соединяющего окрестности Тосно и Мясного Бора. Как добавил глава госкомпании «Росавтодор» Вячеслав Петушенко, строительство последнего этапа платной трассы завершится до октября. После этого начнутся приемка работ и оформление документов, которые могут продлиться до середины ноября.

Кроме того, директор «Росавтодора» подчеркнул, что платная трасса М-11 позволяет комфортно и безопасно двигаться со скоростью 150 км/час. Петушенко отметил, что ведутся переговоры с ГИБДД о том, чтобы увеличить разрешённую скорость движения до этой отметки. В настоящее время предел – 110 км в час.

Реклама



Напомним, что 3 сентября было запущено движение по 7-му участку трассы, с 543-го по 646-й км. Теперь на платную магистраль можно заехать в Ленинградской области и доехать до Москвы.

Строительство 7–8-го этапов М-11 по концессионному соглашению с госкомпанией «Автодор» ведёт «Магистраль двух столиц». Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.