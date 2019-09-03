«Отсутствие состава преступления». СК РФ снял обвинения с 5 фигурантов дела о массовых беспорядках в столице

Следственный комитет прекратил уголовное преследование пятерых фигурантов «московского дела». На свободу выходят яблочник, режиссер, менеджер, студент и активист.

«Следственный комитет Российской Федерации по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля 2019 года, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева», – сообщается 3 сентября в заявлении на сайте ведомства.

СК заверил, что уголовное преследование в отношении пятерых участников несанкционированного митинга 27 июля прекращено. «Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России», – отметили в ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать роль других фигурантов так называемого «московского дела».

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22-летний левый активист из Нижнего Новгорода Владислав Барабанов был первым, кого арестовали по этому делу. 25-летнего менеджера Сергея Абаничева задержали 3 августа по обвинению в том, что он бросил банку в полицейского. 20-летний член «Яблока» Валерий Костенок также якобы бросал бутылки в силовиков. 22-летний студент МГТУ имени Баумана Даниил Конон обвинялся в совершении правонарушения, совершенного группой лиц. Телережиссер Дмитрий Васильев был задержан в ночь 10 августа в собственной квартире.

27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На акции протеста задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки).