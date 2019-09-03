Происшествия
Автомобилист заправился на петербургской АЗС на 7000 руб. и уехал, а пешеход руками забрал ещё больше
Автомобильные заправки в Петербурге как минимум шесть раз за день страдали от злокозненных действий клиентов.
Впрочем, гражданина, который нанёс самый большой ущерб, даже клиентом назвать нельзя. По данным «Фонтанки», около десяти часов вечера 2 сентября в зал АЗС на Волхонском шоссе, 11, зашёл мужчина лет 25–27 в тёмной одежде и показал женщине-оператору нож. Затем он сам забрал из кассы 20 тысяч рублей и ушёл пешком в сторону КАД. Кассирша запомнила, что на лице у мужчины был шарф, а на руках татуировки.
Ещё несколько раз с заправок увозили топливо. Самая крупная недополученная сумма – 7 тысяч рублей. Владельцам легковушек сложно с ходу сообразить, в какое количество канистр можно столько залить, однако ответ прост – в КАМАЗ. Грузовик уехал без оплаты утром 2-го числа с заправки на Карпатской улице, 19.
Кроме того, как известно «Фонтанке», с АЗС вчера «сбегали»:
- бордовая «Мазда» с Шафировского проспекта, 20, с неоплаченным 92-м бензином на сумму 1795 рублей;
- белый «Хёндэ» с заправки у съезда с Тучкова моста на Петроградку – с АИ-92 на 1001 рубль;
- серый «Хёндэ Солярис» с улицы Циолковского – также с 92-м бензином на 1375 рублей;
- ещё один «Хёндэ», на этот раз с 95-м на 2180 рублей, с Магнитогорской улицы, 34, причём номера на этой машине оказались от «Мерседеса».