Автомобилист заправился на петербургской АЗС на 7000 руб. и уехал, а пешеход руками забрал ещё больше

Автомобильные заправки в Петербурге как минимум шесть раз за день страдали от злокозненных действий клиентов.

Впрочем, гражданина, который нанёс самый большой ущерб, даже клиентом назвать нельзя. По данным «Фонтанки», около десяти часов вечера 2 сентября в зал АЗС на Волхонском шоссе, 11, зашёл мужчина лет 25–27 в тёмной одежде и показал женщине-оператору нож. Затем он сам забрал из кассы 20 тысяч рублей и ушёл пешком в сторону КАД. Кассирша запомнила, что на лице у мужчины был шарф, а на руках татуировки.

Ещё несколько раз с заправок увозили топливо. Самая крупная недополученная сумма – 7 тысяч рублей. Владельцам легковушек сложно с ходу сообразить, в какое количество канистр можно столько залить, однако ответ прост – в КАМАЗ. Грузовик уехал без оплаты утром 2-го числа с заправки на Карпатской улице, 19.

Кроме того, как известно «Фонтанке», с АЗС вчера «сбегали»:

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