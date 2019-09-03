Трасса М-11 подобралась вплотную к Петербургу: предпоследний участок платной магистрали открыт

На 7-м участке дороги М-11, с 543-го по 646-й км, открылось движение, теперь въехать на платную трассу до Москвы можно в Ленинградской области. 103 км новой дороги соединяют окрестности Тосно и Мясного Бора. Об этом с места событий 3 сентября сообщает корреспондент «Фонтанки».

«Важно, что ещё одним участком дороги в нашей стране стало больше. Это меняет качество жизни людей, изменяется менталитет наших друзей, соседей, которые начинают понимать, что можно с удовольствием ездить по стране. Дороги сближают людей», – отметил участвовавший в церемонии открытия замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Антон Новиков, директор компании «Магистраль двух столиц», которая в рамках концессионного соглашения строила 7-й этап М-11, рассказал: на новом участке 14 мостов, 25 путепроводов и 1 развязка. Примерно через каждые 20 км организованы площадки для отдыха – по 5 с каждой стороны движения. Трасса рассчитана под скорость движения 150 км в час.

Стоимость создания 7-го этапа – 44 млрд рублей, из которых 11 млрд вложила компания «Магистраль двух столиц». Стоимость проезда по нему составит 280 рублей. Поездка от Тосно до Твери обойдётся в 1050 рублей. Эта сумма уменьшается на 40% при оплате транспондером.

Договор между «Магистралью двух столиц» и госкомпанией «Автодор» был заключён в ноябре 2018 года. Соглашение предусматривает обязательства компании по строительству 7–8-го этапов М-11. Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.