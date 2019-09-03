Детский сад в финском городке «Юттери» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

ГК «Ленстройтрест»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала застройщику «Ленстройтрест» разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения, построенного на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.

Детский сад в виде средневекового замка общей площадью 3 101 кв. м расположен по адресу: Понтонная улица, дом 11, корпус 2, строение 1. Он построен с учетом всех современных требований и норм, предъявляемых к дошкольным учреждениям. В трехэтажном здании оборудованы 6 групп для детей разного возраста, а также залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн с собственной лабораторией анализа воды, медицинский кабинет, кухня и прачечная. На прилегающей территории предусмотрены помещения, где родители смогут оставлять коляски и санки. Также оборудованы современные дизайнерские детские площадки с теневыми навесами, есть центральная спортивная зона с ярким тартановым покрытием. За безопасностью малышей будут следить более десятка видеокамер.

ГК «Ленстройтрест»

Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест»:

– Мы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить высокие темпы строительства. Детский сад получил разрешение на ввод в эксплуатацию, теперь запущена процедура по передаче его на баланс города. И уже в ближайшие несколько месяцев садик откроет свои двери для первых гостей. При проектировании этого объекта мы уделили особое внимание внешнему виду и функциональности внутренних помещений. Вместо обычного детского сада маленькие жители «Юттери» будут посещать волшебный замок, где они смогут играть, развиваться, познавать мир и ощущать себя настоящими рыцарями и принцессами. Мы надеемся, что детский сад станет центром притяжения для всего финского городка и сделает проживание в новом микрорайоне еще более комфортным.

Напомним, жилой квартал «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Комплекс будет состоять из десяти малоэтажных домов. Первые четыре корпуса уже сданы и заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» продолжает строительство домов третьей и четвертой очереди. На этапе проектирования находится общеобразовательный школа на 375 мест.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/