«Кандидаты не отражают интересов трудящихся». После снятия Владимира Бортко КПРФ призвала портить бюллетени на выборах губернатора

Петербургская КПРФ не поддерживает ни одного из кандидатов в губернаторы Петербурга, оставшихся в избирательном бюллетене после снятия выдвинутого коммунистами Владимира Бортко. Такое заявление бюро партийного отделения выпустило 3 сентября.

Кандидаты, из которых петербуржцам будет предложено выбрать в день голосования, «не отражают интересов трудящихся Петербурга», говорится в заявлении. Однако бойкотировать выборы КПРФ не предлагает, заявила «Фонтанке» лидер городского отделения Ольга Ходунова: она предложила сторонникам «прийти и выразить протест против предложенного набора кандидатов, испортив бюллетени».

Решение депутата Госдумы и режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов в КПРФ расценивают как «политически ошибочное и нанёсшее ущерб партии и её сторонникам». В партии согласны с мнением своего экс-кандидата о том, что выборы губернатора организованы «нечестно, несправедливо и незаконно», с применением административного ресурса. Однако считают, что «оставлять фронт политической борьбы» в знак протеста со стороны Владимира Бортко было «недопустимо».

О намерении снять свою кандидатуру с губернаторских выборов Владимир Бортко объявил 30 августа в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он объяснил, что не хочет играть в «подкидного краплеными картами». Призывать своих сторонников голосовать за кого-то другого он также не стал, сказав лишь, что «кланяется» всем, кто хотел поддержать его на выборах.

Одновременно с губернаторскими в Петербурге пройдут муниципальные выборы. Куда прийти, чтобы на них проголосовать, и среди кого выбрать, можно узнать с помощью специального сервиса «Фонтанки».