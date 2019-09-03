Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 66.91р
73.20р
13:33 03.09.2019
Расширенный поиск

Город
03.09.2019 13:28
Печать

В школе №525, которую торжественно открыли на три месяца раньше срока, перенесли начало учебного года

Школа №525 в Московском районе, которую торжественно открыли 2 сентября на три месяца раньше запланированного срока, по факту не открылась. Как сообщили читатели «Фонтанки», сразу после праздничной линейки с первым звонком, выступлениями высоких гостей и телевидением, детей распустили до 9 сентября, а уроки в школе не начались.

Как рассказала «Фонтанке» директор Елена Полякова, задержка связана с тем, что школа не успела официально зачислить детей.

«Мы никого не распускали, – сказала Полякова. – Школа открылась намного раньше срока и дети юридически находятся в контингенте других школ. Лицензия на образовательную деятельность и все разрешения у нас появились только 2 сентября. И сейчас мы приглашаем детей с родителями и они подают документы. Мы должны принять 440 человек. До 9 сентября они могут учиться в своих старых школах. На улице детей нет, все дети в образовательных учреждениях Московского района».

Торжественная линейка, которая прошла 2 сентября под прицелом телекамер, как пояснила Елена Полякова, была «просто приглашением детей на праздник». Директор также заверила, что все работы в школе завершены, вопрос только в юридических вопросах.

Школа №525 в Московском районе рассчитана на 825 человек, в ней два бассейна и два спортзала. На торжественной линейке учеников и их родителей поздравил с Днем знаний вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Предполагалось, что школа откроется к новому 2020 году, но власти города настоятельно попросили застройщика, компанию «Эталон ЛенСпецСМУ», успеть к 1 сентября.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Ленстройтрест»
03.09.2019 13:11

Детский сад в финском городке «Юттери» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала застройщику «Ленстройтрест» разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения, построенного на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.
Setl Group
03.09.2019 11:38

В проектах Setl Group начали работу 2 новых школы и 6 детских садов

8 социальных объектов, построенных Setl Group, открылись в первые дни сентября в разных районах Петербурга и в Мурино. Это 2 общеобразовательных школы и 6 муниципальных садиков. Вместе они примут почти 2 тысячи ребят.
РСТИ (Росстройинвест)
03.09.2019 09:00

РСТИ (ГК Росстройинвест) построит детский сад на 220 мест в ЖК Terra

Холдинг РСТИ спроектирует и построит отдельно стоящий детский сад на 220 мест в рамках реализации проекта класса бизнес-лайт «Terra» у Пионерского сада. Начало строительства запланировано на 2022 год, ввод в эксплуатацию – на 2024 год, после чего детский сад будет передан на баланс города.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
02.09.2019 17:33

В ЖК «Северная долина» открылись третья школа и шестой детский сад

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии третьей общеобразовательной школы и шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина».
ГК «Полис Групп»
02.09.2019 17:20

ГК «Полис Групп» организовала детский праздник в поддержку профессии строитель

В честь Дня знаний ГК «Полис Групп» совместно с детским городом профессий «Кидбург» организовали праздничную программу для детей «Строим вместе с ГК «Полис Групп»!
Setl Group
02.09.2019 16:06

Хвойная аллея украсила открывшуюся школу в Красногвардейском районе

2 сентября состоялось открытие новой общеобразовательной школы №491, построенной Setl Group в ЖК «ЗимаЛето». В день открытия школы ее двор украсили 16 вечнозеленых туй. Их посадили сами ребята, им помогали строители и учителя.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
02.09.2019 15:51

В Санкт-Петербурге на проспекте Космонавтов открылась школа № 525, построенная «Эталон ЛенСпецСМУ»

2 сентября 2019 года в Московском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие школы № 525, расположенной по адресу: пр. Космонавтов, 59, строение 1.
pixabay.com
02.09.2019 15:25

19 сентября - круглый стол на тему: «С эскроу и без эскроу. Новые и старые реалии строительного рынка»

Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол на тему «С эскроу и без эскроу. Найдите 10 отличий. Новые и старые реалии строительного рынка»
Glorax Development
02.09.2019 14:30

Детский сад в «Английской миле» сдан в эксплуатацию

Компания Glorax Development получила разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения на 95 мест, построенного в рамках второй очереди жилого комплекса «Английская миля» на Петергофском шоссе.
ПАО «Группа ЛСР»
02.09.2019 14:14

Старт продаж квартир в зеленом квартале «Цветного города»

«Группа ЛСР» пополнила предложение в жилом комплексе «Цветной город». Стартовали продажи в доме №1 квартала №19, который расположен ближе всего к зеленым зонам и реке Охте.
Setl Group
02.09.2019 12:54

Губернатор Ленобласти открыл два детских сада в ЖК «GreenЛандия»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 2 сентября принял участие в торжественной церемонии открытия двух детских садов в ЖК «GreenЛандия» в Мурино. Садики по адресу Графская ул., 8 и 12 к. 2 построил и оборудовал холдинг Setl Group.
Setl Group
02.09.2019 11:44

В ЖК «Полюстрово Парк» открылась новая школа

Для 825 ребят из Калининского района учебный год начался в новой современной школе, построенной холдингом Setl Group во дворе ЖК «Полюстрово Парк».