В школе №525, которую торжественно открыли на три месяца раньше срока, перенесли начало учебного года

Школа №525 в Московском районе, которую торжественно открыли 2 сентября на три месяца раньше запланированного срока, по факту не открылась. Как сообщили читатели «Фонтанки», сразу после праздничной линейки с первым звонком, выступлениями высоких гостей и телевидением, детей распустили до 9 сентября, а уроки в школе не начались.

Как рассказала «Фонтанке» директор Елена Полякова, задержка связана с тем, что школа не успела официально зачислить детей.

«Мы никого не распускали, – сказала Полякова. – Школа открылась намного раньше срока и дети юридически находятся в контингенте других школ. Лицензия на образовательную деятельность и все разрешения у нас появились только 2 сентября. И сейчас мы приглашаем детей с родителями и они подают документы. Мы должны принять 440 человек. До 9 сентября они могут учиться в своих старых школах. На улице детей нет, все дети в образовательных учреждениях Московского района».

Торжественная линейка, которая прошла 2 сентября под прицелом телекамер, как пояснила Елена Полякова, была «просто приглашением детей на праздник». Директор также заверила, что все работы в школе завершены, вопрос только в юридических вопросах.

Школа №525 в Московском районе рассчитана на 825 человек, в ней два бассейна и два спортзала. На торжественной линейке учеников и их родителей поздравил с Днем знаний вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Предполагалось, что школа откроется к новому 2020 году, но власти города настоятельно попросили застройщика, компанию «Эталон ЛенСпецСМУ», успеть к 1 сентября.