Проезд по Шаврова и Корпусной перекроет ремонт. Улицы приведут в порядок за 60 млн рублей

В Петроградском районе Петербурга стартовал ремонт дороги на Корпусной улице. В Приморском с 4 сентября начнут ремонтировать улицу Шаврова. До конца месяца движение там будут перекрывать и ограничивать, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Участок улицы Шаврова протяженностью 0,4 километра – от проспекта Авиаконструкторов до проспекта Королева – отремонтирует АО ВАД. Стоимость работ на 10,05 тысячи квадратных метров проезжей части и 5,99 тысячи квадратных метров тротуара составляет 31,2 миллиона рублей.

На время работ изменится схема движения по улице Шаврова:

Реклама



с 4 по 13 сентября и с 18 по 30 сентября – ограничение движения на участке от проспекта Авиаконструкторов до проспекта Королева, без перекрестка с Комендантским проспектом;

на участке от проспекта Авиаконструкторов до проспекта Королева, без перекрестка с Комендантским проспектом; с 14 по 15 сентября – перекрытие движения на участке от проспекта Авиаконструкторов до Комендантского проспекта и ограничение от Комендантского до проспекта Королева;

на участке от проспекта Авиаконструкторов до Комендантского проспекта и ограничение от Комендантского до проспекта Королева; с 16 по 17 сентября – перекрытие участка от Комендантского проспекта до проспекта Королева.

Также с 1 сентября начались работы на Корпусной улице. На участке протяженностью 0,63 километра ООО «СевЗапДор» за 26,78 миллиона рублей отремонтирует 7,64 тысячи квадратных метров проезжей части и 3,76 тысячи квадратных метров тротуара.

Из-за ремонта с 1 по 10 сентября и с 20 по 25 сентября будет ограничено движение по Корпусной от улицы Красного Курсанта до Большой Зелениной улицы, без перекрестка с Пионерской улицей, а также перекрыты участки:

с 11 по 12 сентября – от Пионерской улицы до Большой Зелениной улицы;

с 13 по 19 сентября – от улицы Красного Курсанта до Пионерской улицы.

Реклама





Также с 1 сентября начали ремонтировать Народную улицу, а после нее начнутся работы на вантовом мосту на КАД. Ведомства скоординировали сроки работ, чтобы они не накладывались друг на друга, поскольку это грозило настоящим транспортным коллапсом.