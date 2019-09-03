Задержанный на Украине журналист Вышинский хочет освободиться по закону, а не по звонку Зеленского

Гражданин РФ и Украины Кирилл Вышинский, которого могут посадить на срок до 15 лет по статьям о государственной измене и незаконном обороте оружия, заявил, что рад вниманию украинского президента к его делу, однако он хотел бы, чтобы «было по закону».

«Я не хотел бы, чтобы он [президент Владимир Зеленский] позвонил, и это произошло по звонку. Потому что все, что со мной происходило до этого целый год, тоже происходило по звонку, но это были плохие для меня звонки. Хороший для меня звонок — это вроде бы здорово, все рухнет с плеч, но это же опять будет по звонку, а не по закону. Поэтому я хочу, чтобы было по закону. <...> Если будет по закону, то ложь сразу станет видна», – цитирует 3 сентября заявление Вышинского РИА «Новости».

По его словам, он не хотел бы участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, разговоры о котором ведутся последнее время. Вышинский уверен, что для обмена выбирают «тех, кто уже осужден, кто признал свою вину», а он этого не делал. «Самое главное, что в ходе этой процедуры непонятно будет дальше, какой у меня юридический статус, кто я...», – посетовал журналист.

Президент Зеленский обратил внимание на дело Вышинского после «разговора между Владимиром и Владимиром», как его первые переговоры с Владимиром Путиным назвали журналисты.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинского освободил из-под стражи в августе. Следующее заседание по его делу состоится 16 сентября.