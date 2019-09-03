«Зая, я столько натворил в эту ночь». Житель Петербурга спросонья признался в двойном убийстве

В Петербурге до суда дошло дело об убийстве близнецов на Загребском бульваре. Обвиняемый Денис Гордеев начал свою исповедь, едва проснувшись.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 3 сентября, Санкт-Петербургский городской суд принял к производству дело Гордеева и Кузьмы Банщикова, обвиненных в двойном убийстве, уничтожении имущества и разбойном нападении. В августе 2018 года, по версии следствия, они расправились с 51-летними близнецами – сестрой и братом, а их гибель пытались списать на несчастный случай. Квартиру с телами подожгли, открыв газ.

Пресс-служба судов приводит показания одного из свидетелей – девушки, которая утром после убийства нашла в кустах спящего Гордеева. Проснувшись, как она вспомнила, обвиняемый произнес: «Зая, я столько по пьяни натворил делов в эту ночь. Надо мной даже Кузя охренел, что я на всю голову отмороженный».

Поводом для убийства якобы стала жажда наживы. Из квартиры погибших пропали браслет, кольцо, телевизор, мужские куртки, сотовый телефон, золотая цепочка с нательным крестом.

Слушание начнется 11 сентября.